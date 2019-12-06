شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يلتقي المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية «داون تاون دلتا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شدد على العمل الجماعي والفريق الواحد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وحسن معاملة المواطنين في المصالح الحكومية، وسرعة إنجاز الأعمال والخدمات التي تقدم، ضمن الخطة سريعة المدى .

وشدد على دعم ومساندة فخامة الرئيس، للإستثمار وإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية وأسواق الجملة وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات، لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

جاء ذلك خلال إستقبال محافظة الغربية، للمهندس شريف يونس، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية «داون تاون دلتا» بمحافظة الغربية، بمقر المحافظة لتهنئته على الثقة الغالية التي اعطاها إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوليه منصب محافظ الغربية، كما قام بتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور احمد محمد النبوى عطا لتوليه منصب نائب محافظ الغربية .

وقال، إن إقامة المناطق اللوجيسيتية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

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ورحب محافظ الغربية الجديد، بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالمحافظة ومواطنيها، مشيرا إلى أن «المحافظة تحتاج إلى شغل كثير، وسنعمل على تنمية الموارد البشرية، لأنهم الثروة الحقيقية، ونعظم الاستفادة من البشر من خلال التدريب».

وأشاد المحافظ، بجهود شركة فيرن برو جلوبال للاستثمار المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية «داون تاون دلتا» بمحافظة الغربية وحرص العاملين بالمشروع على تقديم الجهد المبذول في الفترة الماضية وطالبهم بالمزيد من الجهد الفترة القادمة حتى يتم الإنتهاء من المشروع في موعده، مضيفًا أنه سوف يقوم بزيارة للمشروع قريبا للوقوف على مراحل إنشاء المشروع .

وقال المهندس شريف يونس، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية «داون تاون دلتا» بمحافظة الغربية، أن المشروع سيعمل على توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، موضحًا أنه يتضمن مولا تجاريا على مساحة 135 ألف متر وهو الأكبر في منطقة الدلتا، كما يضم أكبر منطقة تخزين أدوية وحفظها بصورة جيدة، وهو ما سيساعد شركات الأدوية الموجودة في المنطقة بحفظ جميع أنواع الأدوية بصورة سليمة .

وأضاف «يونس»، أن المشروع يضم أيضا منطقة لشركات السيارات تضم كبرى وكلاء السيارات العاملة في مصر والتى تقدم خدماتها لأول مرة في منطقة الدلتا، كما يضم المشروع أيضًا أكبر ثلاجات لحفظ المواد الغذائية بكافة أنواعها بالمنطقة، تضمن توافر المنتج بأسعار جيدة طوال العام، وناديا رياضيا واجتماعيا وفندقا يخدم المستثمرين، وقاعة مؤتمرات.

وأشار إلى إن افتتاح المرحلة الأولى للنادي في داون تاون دلتا خلال شهر يناير 2020، ويشمل مبني اجتماعيا و5 ملاعب ( ملعبي كرة قدم- كرة طائرة- كرة يد- كرة سلة ).