شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقى شخص مصرعه وأصيب آخر نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل و«توك توك» بطريق قرية العشرة آلاف بمركز أبوالمطامير في نطاق محافظة البحيرة.
تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير باصطدام سيارة نقل بـ«توك توك» بطريق «قرية العشرة آلاف - أبو المطامير» بجوار التفتيش الثانى.
أسفر الحادث عن وفاة «فكيه.س» 56 سنة، وإصابة «محمد.ف» 30 سنة، باشتباه في كسر بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات، وتم نقل الجثة والمصاب بالإسعاف لمستشفى أبوالمطامير المركزى، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابة ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
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