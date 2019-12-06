شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الدولية الرسمية.. تعليم عالمى بنكهة حكومية بمصروفات 15 ألف جنيه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت المدارس الدولية الرسمية الحكومية والتى دخل بعضها الخدمة العام الدراسى الحالى طفرة حقيقة، وسط إقبال كبير من أولياء الأمور عليها، لتقديمها تعليم وفق المعايير الدولية بأسعار مخفضة تصل إلى 15 ألف فقط، مقارنة بنظيرتها فى المدارس الدولية الخاصة والتى تصل مصروفاتها إلى 50 ألف وأكثر من ذلك، كما تحظى هذه المدارس بدعم من الدولة بإعتبارها توفر تعليم عالى الجودة لفئة وشريحة متوسطة من المجتمع المصرى، فى إطار سياسة الحكومة للإرتقاء بالخدمة التعليمية بجميع فئاته لحصول كل طفل على تعليم متميز.

المدرسة الدولية الرسمية الحكومية "IPS" بأكتوبر، إحدى المدارس التى دخلت الخدمة خلال العام الدراسى الجارى، تميزت المدرسة بمساحتها المتسعة والمجهزة وفقا للمعايير الدولية، كما ظهر أعضاء هيئة التدريس فيها كفريق عمل واحد بقيادة أمل فاروق مديرة المدرسة يعملون طوال الوقت دون سقف للطموحات لنجاح التجربة وجعلها تنافس المدارس الدولية التى يدفع فيها طلاب مبالغ ضخمة كمصروفات دراسية.

وأكدت أن المدرسة هى ضمن مشروع المدارس الدولية الحكومية فى عدة محافظات ومدرسة أكتوبر الدولية هى إحدى هذه المدارس، موضحة، أن المدرسة بدأت بتاريخ 15 سبتمبر الماضى وتم استلامها كمبانى وتم تجهيز المدرسة من قبل المؤسسة الراعية ووزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة وفقا لمعايير المدارس الدولية من أثاث وخدمات أخرى تقدم لأولياء الأمور والطلاب لا تقل عن أى إمكانيات موجودة داخل المدارس الدولية الخاصة، لافتة إلى أن تعمل بنظام 2 فصل وينموا من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوى، قائلة: يوجد فى المدرسة 10 فصول والموجود حاليا أطفال رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.