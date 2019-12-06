شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحسين المراعى الطبيعية والثروة الحيوانية والإنتاج النباتى بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نعيم مصيلحى، رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة ، إن المركز يهدف إلى العمل على توفير مصدر رى مستدام ليشكل استمرارية فى رى المزروعات واستصلاح واستزراع الوديان فى فترات الجذب ونقص معدلات سقوط الامطار، فضلا عن تحسين حالة المراعى الطبيعية والثروة الحيوانية والإنتاج النبات بمطروح .

وأضاف رئيس بحوث الصحراء، خلال زيارة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة لمحافظة مطروح، أن المركز يقوم بتشجيع المجتمعات المحلية للمحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وحماية البيئة ومكافحة التصحر والاستقرار وتقليل الهجرة الى المناطق المأهولة بالسكان، فضلا عن رفع قدرات ومهارات المرأة البدوية عن طريق التدريب على الحرف البدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وعلى هامش الزيارة قام وزير الزراعة بتسليم عدد من مزارعى مطروح، شتلات الزيتون، ضمن النشاط الذى يقوم به المركز، لدعم مزارعى المحافظة، بحولى 50 ألف شتلة زيتون، والتى يتم اكثارها من خلال "دورة إكثار الشتلات" داخل صوبة الإكثار الخضري، بوحدة البساتين فى مركز البحوث التطبيقية، من خلال فريق عمل متخصص فى إنتاج الشتلات، حيث من المقرر ان يتم توزيع حوالى 48 شتلة لكل مزارع من مزارعى المحافظة، تكفى لزراعة مساحة فدان، فى إطار الدور الذى يقوم به المركز من تقديم الدعم الفنى والإرشادى والتوطين لأبناء .