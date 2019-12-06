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السكة الحديد تنقل الجرارات الأمريكية الجديدة من الأسكندرية إلى ورش القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت هيئة السكة الحديد الجرارات الأمريكية الجديدة التى وصلت ميناء الإسكندرية أمس إلى ورش الفرز بالقاهرة، حيث ستسقبل هذه الورش الجرارات الأمريكية الجديدة المتعاقد عليها بالكامل وعددها 110 جرار.

 

وقالت مصادر مسئولة، لـ"الخليج 365" إن أول دفعة وصلت من الجرارات الجديدة وعددها ١٠ جرارات ستعمل فى قطارات الركاب بعد اختبار واعتماد الجرار النموذج القادم ضمن الجرارات ال10 .

 

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وأضافت المصادر أن هيئة السكة الحديد ستبدأ اختبارات الجرار النموذج الوارد ضمن الجرارات الـ 10 كم الغد السبت حيث سيتم تجربة واختبار الجرار النموذج على خطوط السكة الحديد فترة شهرين أو تحريكه على السكة مسافة 75 ألف كم، ليتم اعتماده عقب التأكد من مطابقته للمواصفات المحددة من قبل هيئة السكة الحديد المصرية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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