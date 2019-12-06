شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنقل الجرارات الأمريكية الجديدة من الأسكندرية إلى ورش القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت مصادر مسئولة، لـ"الخليج 365" إن أول دفعة وصلت من الجرارات الجديدة وعددها ١٠ جرارات ستعمل فى قطارات الركاب بعد اختبار واعتماد الجرار النموذج القادم ضمن الجرارات ال10 .
وأضافت المصادر أن هيئة السكة الحديد ستبدأ اختبارات الجرار النموذج الوارد ضمن الجرارات الـ 10 كم الغد السبت حيث سيتم تجربة واختبار الجرار النموذج على خطوط السكة الحديد فترة شهرين أو تحريكه على السكة مسافة 75 ألف كم، ليتم اعتماده عقب التأكد من مطابقته للمواصفات المحددة من قبل هيئة السكة الحديد المصرية.
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