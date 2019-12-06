شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزراعة: إزالة 3 أفدنة تعديات على الأراضى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة المحافظين ، بمواصلة تكثيف لجانها وحملاتها الرصد والتتبع لأى حالة تعدى على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد وقبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

وقال المهندس حسن جودة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى اليوم، إنه فى إطار التوجيهات المشددة للدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتصدى بكل حزم للتعدى على الأراضى الزراعية وإزالة المخلفات فى مهدها وبالتعاون مع الشرطة والحكم المحليى، قيام مديرية الزراعة بسوهاج بإزالة 10 حالات بمساحة 3 افدنة بمركز دار السلام بسوهاج ، واستمرار الحملات لإزالة أى مخالفة على الأراضى الزراعية.