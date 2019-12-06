شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يكرم طلاب كلية علوم الفائزين فى مسابقة IGEM العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فريق طلاب كلية العلوم الذين مثلوا الجامعة فى مسابقة IGEM العالمية فى مجال الهندسة الوراثية والأحياء التركيبية، التى أقيمت فى ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وفازوا بالمركز الثالث على مستوى العالم بمشروع استخدام البكتيريا والكائنات الدقيقة الآمنة فى تحلية المياه.

وأشاد رئيس الجامعة، فى بيان اليوم الجمعة، بمدى قدرة طلاب الجامعة على المنافسة العالمية بعد الإعداد الجيد لهم، وتطرقهم لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لخدمة القضايا القومية وتسخير المهارات العلمية والعملية لحل المشكلات المجتمعية، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الفرق الطلابية بالجامعة للمشاركة فى المسابقات الدولية وذلك بعد التحقق العلمى من مشروعاتهم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الطلبة الفائزين قدموا نموذجًا للشباب المصرى الواعي، الذى يمتلك الكفاءة والقدرة على المساهمة فى حل العديد من المشكلات التى قد تواجه المجتمع والدولة، مثل نقص المياه، وذلك من خلال التفكير الإبداعى والتوصل لأفكار غير تقليدية وعمل مشاريع ابتكارية، وهو ما يمثل خطوة مهمة ومساهمة فعالة من شباب مصر فى طريق التنمية المستدامة والنهوض بالدولة المصرية.

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وقدم رئيس الجامعة، للطلاب الفائزين ميدالية جامعة القاهرة تكريما لهم، مشيرًا إلى أنه يسعى الآن ليتم ادراج الفريق ضمن تكريمات منتدى شباب العالم.

ووجه الدكتور الخشت، النصيحة لفريق طلاب كلية العلوم، بمواصلة طريقهم فى التميز والابداع والابتكار، وعدم اليأس والتغلب على أى صعوبات قد تواجههم، وعدم التركيز على المكسب السريع، والحرص على المعرفة والوصول إلى كل ما هو جديد، والاقتداء بالنماذج الإيجابية الناجحة والمتميزة فى مختلف المجالات.

وأشاد رئيس الجامعة، بتميز كلية العلوم على كافة المستويات، حيث فازت الكلية بالمركز الأول فى جوائز النشر الدولي، مما يشير إلى مواصلة القدرة على تخريج أجيال متميزة من الباحثين والمبتكرين والعلماء.