شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القراءة للسجناء.. كتب لـ"زويل" بمكتبة سجن شديد الحراسة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص مصلحة السجون على توفير مكتبات بجميع السجون على مستوى الجمهورية، والتي يستغلها النزلاء للتغلب على وقت فراغهم، حيث يقضي النزلاء وقتاً طويلاً بالمكتبات.

وتوفر مصلحة السجون كتب في كافة المجالات والتخصصات بالمكتبات، ليجد كل سجين ما يفضل قراءته من كتب في "الطب، والرياضة، والفنون، والأدب، والدين، وغيرها من الكتب".

كتب للعالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل، من بينها "رحلة عبر الزمان" كانت بين الكتب الموجودة بمكتبة سجن شديد الحراسة في المنيا، فضلاً عن مجموعة من القصص التي تدعم فكرة الصبر عند النزلاء، وتدعوا للإستفادة من الأخطاء وعدم العودة لها.

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الجدير بالذكر أن بعض السجناء قد حصلوا على درجات علمية من مكتبات السجون، ما بين الماجستير والدكتوراة، حيث وفرت مصلحة السجون الأجواء المناسبة لهم.