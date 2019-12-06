شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. 10 شائعات نفتها الحكومة هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 10 شائعات انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 29-6 ديسمبر الجارى. وتضمنت هذه الشائعات توجيه أصول وأموال الأوقاف لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتراجع الحكومة عن إعادة أهالى ماسبيرو إلى المنطقة، بعد تطويرها، وتكلفة اشتراك المواطن فى منظومة التأمين الصحى الجديدة "2100" جنيه، وغلق شركتى "قها وادفينا" للصناعات الغذائية، وتسريح العاملين بهما، وزيادة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية، وإغلاق جميع ورش الرخام بمنطقة "شق الثعبان"، وتشريد أصحابها لصالح مستثمرين أجانب، وزيادة أسعار تذاكر القطارات بدايةً من يناير 2020 وإجراء امتحانات الصف الأول الثانوى بنظامى "البوكليت"، و"البابل شيت"، وإقامة سور خرسانى على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية، وإنشاء اتحاد تجاريين جديد، بديلاً عن نقابة التجاريين. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وإنفوجراف.. 10 شائعات نفتها الحكومة هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.