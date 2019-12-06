شكرا لقرائتكم خبر عن تنمر رئاسى.. أشهر إفيهات وانتقادات قادة العالم بعد واقعة ترودو وترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثلت واقعة حديث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إحدى اللحظات التى لفتت الأنظار فى قمة الناتو الأخيرة التى عقدت فى لندن، والتى وصفها البعض بشكل ساخر بأنها "تنمر رئاسى".

فالحديث الذى أثار استياء الرئيس ترامب وجعلته يصف ترودو بأنه بوجهين، كشفت عنه وسائل إعلام كندية بعد نشر فيديو لثلاثة من قادة العالم وهم يتهامسون عن الرئيس ترامب وحديثه المطول للصحفيين واستياء فريقه.

وظهر رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودوا مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وبدا ترودو يتحدث عن سلوك ترامب خلال اليوم الأول من قمة قمة الناتو. وكان ترامب قد تحدث مع الصحفيين لأكثر من ساعتين فى المجمل، وهو ما يبدو أنه أدهش ترودو. وقال ترودو لمجموعة صغيرة ضمت ماكرون وجونسون وآخرين،"كان متأخرا لأنه استغرق 40 دقيقة فى المؤتمر الصحفى بالأعلى".. ولم يذكر ترودو ترامب بالاسم خلال الحوار الذى يبدو أنه كان يناقش الاجتماعات الثنائية على مدار اليوم.

وأضاف ترودو فى نقطة أخرى،"لقد شاهدت للتو فريقه فى حالة صدمة".

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه هذه لم تكن المرة الأولى التى تسجل فيها مكبرات الصوات تعليقات ساخرة من قادة العالم عن بعضهم البعض.

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ففى عام 1988، تحدث الرئيس الفرنسى فى هذا الوقت جاك شيراك عن رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر أثناء أحد الاجتماعات الأوروبية، وقال "ما المزيد الذى تريده منى ربة المنزل هذه؟ تريد كراتى على طبق".



شيراك وتاتشر

وفى عام 2011، كان الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى يتحدث إلى نظيره الأمريكى باراك أوباما عندما تحدث الأول عن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وقال:"لا أطيق نتنياهو فهو كاذب"، قبل أن يرد عليه أوباما قائلا إن عليه أن يتعامل مع نتنياهو أكثر من ساركوزى.



اوباما وساركوزى

وفى عام 1971، سخر الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون من رئيس الوزراء الكندى بايير ترودو، والد رئيس الوزراء الحالى جاستن ترودو، ووصفه بأنه اشبه الجرس الطنان.

وعندما أدرك ترودو الأب سخرية الرئيس الأمريكى منه ردا قائلا " لقد وصفت بأشياء أسوأ من أشخاص أفضل".