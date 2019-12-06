مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بمحافظة أسوان. تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الزراعى "مصر أسوان" بالقرب من قرية الجعافرة مركز دراو. وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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