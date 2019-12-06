شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص فى انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 أشخاص صباح اليوم الجمعة، نتيجة انقلاب أتوبيس نقل خاص بأحد المصانع بالطريق الصحراوى بالعياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة للتحقيق. تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا صباح اليوم الجمعة، يفيد وقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بالعياط. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب أتوبيس خاص بنقل عدد من العمال والموظفين التابعين لأحد المصانع، متوجهين إلى الفيوم، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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