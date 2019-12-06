«شعراوي»: ورشة عمل للمحافظين الجدد لاستعراض مهامهم الأساسية في خدمة المواطنين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تنظيم الوزارة ورشة عمل للمحافظين الجدد على مدار يومي السبت والأحد، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين الجدد ونوابهم خلال اجتماعه معهم بعد أداء اليمين الدستورية. وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية الجمعة، إن ورشة العمل سيشارك فيها عدد من الوزراء، بالإضافة لعدد من خبراء الإدارة المحلية.

وأضاف أن الورشة ستتناول المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل المحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام المحافظين ودورهم في تعزيز استراتيجية بناء الانسان المصري من خلال الإهتمام بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري، وذلك ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين وعلى رأسها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستغلال المزايا النسبية للمحافظات وتعظيم مواردها الذاتية والمتابعة الميدانية والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم عن قرب وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها ومكافحة الفساد.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم استعراض رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والخطط الاستثمارية للمحافظات للعام المالي الحالي وآليات دعم خطط الاستثمار وخريطة المناطق الصناعية ودعم المناطق اللوجيستيه وتطوير المنافذ والأسواق والتوسع فيها لتوفير السلع للمواطنين في القري والمدن بأقل الأسعار.

وأوضح شعراوي أنه سيتم عرض إستعراض موازنة المحليات وجهود إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وقانون التصالح ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعاون مع نواب البرلمان لدعم خطط التنمية في المحافظات.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة البيانات اللازمة للمحافظين والخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظات لسرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء وتقديم أفضل مستوي من الخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشكلات بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.

كانت «المصري اليوم» قد انفردت في عددها الصادر بتاريخ ٣٠ نوفمبر الماضي بخبر حول استعداد وزارة التنمية المحلية لورشة عمل المحافظين الجدد تحت عنوان «التنمية المحلية: ورشة عمل للمحافظين الجدد ونوابهم لمراجعة مهامهم الأساسية».