شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن افتتاح المزرعة المشتركة مع أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، افتتاح المزرعة المشتركة مع أوغندا، بحضور السفير محمد طارق سلام سفير مصر في أوغندا وبعض القيادات والوزراء في أوغندا، منهم وزير الداخلية ووزير الزراعة ووزيرة الثروة الحيوانية وأيضا رئيس جهاز المخابرات العامة والخدمة الوطنية الأوغندي، وسط حضور كثيف وإشادة كبيرة من جميع المسئولين ووسائل الإعلام.

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وقال «أبوستيت»، في تصريحات صحفية الجمعة، إن المزرعة المشتركة مع أوغندا تقع على مساحة 500 هكتار، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم مع جهاز الخدمة الوطنية الأوغندي في سبتمبر 2018 لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني في إقليم كاتونجا بغرض نقل التكنولوجيا المصرية في مجال التسمين والتغذية للإنتاج الحيوانى والنهوض بمواصفات التصدير للماشية الأوغندية حتى تطابق المواصفات القياسية الدولية والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

وأضاف أنه سوف تتم أيضا زراعة جميع أصناف الهجن والمحاصيل الحقلية والأعلاف المصرية كمرحلة أولى وأن هذه هي المزرعة التاسعة التي أنشأتها مصر في أفريقيا.

كان وزير الزراعة خلال زيارته الأخيرة للجزائر قد وقع مذكرة تفاهم لانشاء المزرعة العاشرة في وهران، كما سوف يتم إنشاء 21 مزرعة مصرية في أفريقيا خلال المرحلة القادمة من أجل نقل الخبرة الزراعية المصرية للدول الإفريقية الشقيقة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.