شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلة العبارة «القاهرة» إلى ضبا السعودي لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت شركة القاهرة للعبارات والملاحة البحرية إلغاء رحلة السفر للعبارة السريعة القاهرة المقررة من ميناء سفاجا البحري إلى ميناء ضبا السعودي، والتي كان مقررا لها الإبحار مساء أمس الخميس لسوء الأحوال الجوية والمائية بالجانب السعودي من البحر الأحمر، وتم إخطار الركاب بالقرار، ومن المقرر استئناف الرحلة عقب تحسن الأحوال الجوية.

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