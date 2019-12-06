شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: تنفيذ عدة مشروعات للحفاظ على النيل وحماية جوانبه من النحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وزارة الموارد المائية والري عددًا من المشروعات، في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ومواجهة كل التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد أكثر من 1500 كيلومتر من أسوان إلى البحر المتوسط، وذلك وفقا لما جاء في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي بشأن الأعمال الجاري تنفيذها على مستوى قطاع تطوير وحماية نهر النيل.

وأكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن القطاع قام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل بنحو 28 مليون جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ تجاوز 75% من العمليات الجارية والتي تفوق النسب المقررة.

وقال «خالد»، إنه يجري العمل حاليا في تنفيذ عملية تكريك مجرى نهر النيل حول جزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تقارب 20 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بما يزيد على 5 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 96%، وبما يجاوز النسب المقررة.

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وأضاف أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ أعمال تطوير وتجميل واجهات نهر النيل، حيث تم تنفيذ عمليتي تطوير كورنيش النيل بدشنا وقوص، والتي تمت بقيمة تجاوزت 1.5 مليون جنيه والممولة من أجهزة محافظة قنا.

وفي ذات السياق، يقوم القطاع حاليا بطرح أعمال جديدة لتكون جاهزة للانطلاق والعمل خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي باستثمارات تبلغ 22 مليونا لعمليات نزع الحشائش ونظافة المجرى، فضلا عن 24 مليونا أعمال حماية لجوانب النهر، و35 مليون جنيه شراء وتوريد وتصنيع معدات ميكانيكية، و7 ملايين جنيه أعمال الحماية بكورنيش بني سويف، كما يتم تنفيذ أعمال حماية القرى الأكثر فقرا بالمنيا بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وفي إنجاز غير مسبوق، أكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع حقق طفرة في مجال تحصيل مستحقات الدولة عن مقابل الانتفاع بنهر النيل ومنافعه، حيث بلغت المتحصلات ما قيمته 107 ملايين، وذلك خلال الفترة من 1 / 7 / 2019 حتى تاريخ 30 / 11 / 2019 بزيادة تقارب 80 مليون جنيه عن قيمة متحصلات ذات الفترة من العام الماضي وبنسبه زيادة تجاوزت 330%، وبنسبة تحصيل يومي تقارب المليون جنيه.

جدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكل محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل، وقد تم خلال فترة التقرير إزالة 2487 حالة تعد على مجرى نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعد على مجري نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات، ومازال قطاع تطوير وحماية النيل وأجهزته مستمرًا بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات.