شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن افتتاح مزرعة الإنتاج الحيوانى المشتركة مع أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن افتتاح المزرعة المشتركة مع أوغندا ، بحضور السفير محمد طارق سلام سفير مصر فى أوغندا، وبعض القيادات والوزراء فى أوغندا منهم وزير الداخلية ووزير الزراعة ووزيرة الثروة الحيوانية وأيضا رئيس جهاز المخابرات العامة والخدمة الوطنية الأوغندى، وسط حضور كثيف وإشادة كبيرة من جميع المسئولين ووسائل الإعلام هناك.

وقال أبو ستيت، فى بيان اليوم، إن المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار حيث تم توقيع مذكرة التفاهم مع جهاز الخدمة الوطنية الاوغندى فى سبتمبر 2018 لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيوانى فى إقليم كاتونجا بغرض نقل التكنولوجيا المصرية فى مجال التسمين والتغذية للإنتاج الحيوانى والنهوض بمواصفات التصدير للماشية الاوغندية حتى تطابق المواصفات القياسية الدولية والاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال.

وأضاف وزير الزراعة، أنه سوف يتم أيضا زراعة جميع أصناف الهجن والمحاصيل الحقلية والأعلاف المصرية كمرحلة أولى وأن هذه هى المزرعة التاسعة التى أنشأتها مصر فى أفريقيا .

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة خلال زيارته الأخيرة للجزائر الشقيق كان قد وقع مذكرة تفاهم لإنشاء المزرعة العاشرة فى وهران وسوف يتم انشاء 21 مزرعة مصرية فى أفريقيا خلال المرحلة القادمة من أجل نقل الخبرة الزراعية المصرية للدول الإفريقية الشقيقة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.