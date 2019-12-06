شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم ورشة عمل للمحافظين الجدد غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة التنمية المحلية غدا السبت ولمدة يومين ورشة عمل للمحافظين الجدد، بحضور عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم، أن الورشة ستتناول المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل المحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام المحافظين ودورهم في تعزيز استراتيجية بناء الانسان المصري من خلال الاهتمام بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري، وذلك ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين وعلى رأسها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستغلال المزايا النسبية للمحافظات وتعظيم مواردها الذاتية والمتابعة الميدانية والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف علي مشكلاتهم عن قرب وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها ومكافحة الفساد.

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وأشار شعراوى، إلى أنه سيتم استعراض رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والخطط الاستثمارية للمحافظات للعام المالي الحالي وآليات دعم خطط الاستثمار وخريطة المناطق الصناعية ودعم المناطق اللوجستية وتطوير المنافذ والأسواق والتوسع فيها لتوفير السلع للمواطنين في القري والمدن بأقل الأسعار.

وأوضح شعراوي أنه سيتم عرض استعراض موازنة المحليات وجهود إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وقانون التصالح ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعاون مع نواب البرلمان لدعم خطط التنمية في المحافظات .

وأكد وزير التنمية المحلية، على حرص الوزارة علي توفير كافة البيانات اللازمة للمحافظين والخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظات لسرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء وتقديم أفضل مستوي من الخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشكلات بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة .