شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستجيب لـ55163 شكوى واستغاثة خلال نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، مع طلبات، وشكاوى المواطنين، حيث استعرض تقريرا من الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، يتضمن استقبال المنظومة 55163 شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار متابعة تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى من خلال المنظومة، وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وقال الدكتور طارق الرفاعى: التقرير رصد الانتهاء من فحص ومراجعة 53238 شكوى وطلب استغاثة، حيث تم توجيه 40077 شكوى لجهات الاختصاص وتم حفظ 13161 شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار،وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها، وجار استكمال فحص 1925 شكوى وطلباتمهيداً لإتخاذ اللازم بشأنها.

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