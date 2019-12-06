شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستجيب لـ55163 شكوى واستغاثة خلال نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور طارق الرفاعى: التقرير رصد الانتهاء من فحص ومراجعة 53238 شكوى وطلب استغاثة، حيث تم توجيه 40077 شكوى لجهات الاختصاص وتم حفظ 13161 شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار،وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها، وجار استكمال فحص 1925 شكوى وطلباتمهيداً لإتخاذ اللازم بشأنها.
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