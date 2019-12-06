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محافظة الأسكندرية تنفى شائعة إقامة سور خرسانى على الكورنيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت محافظة الأسكندرية ما تردد عن إقامة سور خرساني على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية يحجب رؤية البحر، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لإقامة سور خرساني على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية، مُوضحةً أن ما تم وضعه فقط عبارة عن تشوينات مؤقتة لـ"بلوكات" من أجل سد فجوات تحت طريق الكورنيش, دون إقامة أي أسوار, وذلك ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه حالياً أمام مجمع المحاكم بالمنشية من أجل حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش ومحطة الرمل بمنطقة المنشية من الغرق بفعل التغيرات المناخية.

 

وأوضحت فى تقرير الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أن المشروع  يهدف إلى حماية الشواطئ من التآكل، حيث يتضمن إنشاء حائط بحري بطول 835 متراً أمام مجمع المحاكم بالمنشية، لسد الفجوات التي ظهرت تحت طريق الكورنيش، بتكلفة إجمالية تبلغ103 مليون جنيه، كما تقوم الدولة بإنشاء 4 مشروعات أخرى لحماية شواطئ الإسكندرية من الغرق بفعل التغيرات المناخية وعوامل المد والجزر، حيث تمتد مشروعات الحماية من خليج أبي قير شرقاً إلى قلعة "قايتباي" غرباً، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروعات إلى حوالى مليار و512 مليون جنيه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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