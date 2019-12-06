شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الأسكندرية تنفى شائعة إقامة سور خرسانى على الكورنيش والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت فى تقرير الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أن المشروع يهدف إلى حماية الشواطئ من التآكل، حيث يتضمن إنشاء حائط بحري بطول 835 متراً أمام مجمع المحاكم بالمنشية، لسد الفجوات التي ظهرت تحت طريق الكورنيش، بتكلفة إجمالية تبلغ103 مليون جنيه، كما تقوم الدولة بإنشاء 4 مشروعات أخرى لحماية شواطئ الإسكندرية من الغرق بفعل التغيرات المناخية وعوامل المد والجزر، حيث تمتد مشروعات الحماية من خليج أبي قير شرقاً إلى قلعة "قايتباي" غرباً، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروعات إلى حوالى مليار و512 مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظة الأسكندرية تنفى شائعة إقامة سور خرسانى على الكورنيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.