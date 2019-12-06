فيديو.. شاهد الحركة المرورية بطريق إسكندرية الزراعى اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميزت حركة السير، بطريق اسكندرية الزراعى، بالسيولة صباح اليوم الجمعة، حيث انتظم الحركة المرورية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور، لمواجهة أى أعطال، والتعامل مع أى تكدسات مرورية.
وتعمل الإدارة العامة للمرور، على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور.
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