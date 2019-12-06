"التعليم" تنفى إجراء امتحانات أولى ثانوى بنظامى "البوكليت" و "البابل شيت"

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ولفتت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة إلى أن نظام أسئلة الامتحانات سيكون هو "الاختيار من متعدد" في كل المواد، عدا مواد اللغات وسيكون بها أسئلة مقاليه قصيرة إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد، مُشيرةً إلى أنه قد تم اعتماد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، لافتةً إلى أنه سيتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020.
وستبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020.
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