شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تنفى غلق شركتى "قها وأدفينا" وزيادة أسعار الأرز والان مع تفاصيل الخبر
كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية، مُؤكدةً على عدم وجود أي زيادة في أسعار الأرز سواء المعروض بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي المنتشرة بباقي المحافظات، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز حيث يتراوح سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية ما بين 7 إلى 8 جنيهات، كما تم تخفيض أسعار الأرز ببطاقات التموين, مُشددةً على أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز كافى وآمن.
وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، فقد تم تخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين بنسب تتراوح من 10% إلى 12% اعتبارًا من أول شهر ديسمبر الجاري، ليصل سعر كيلو السكر ببطاقات التموين إلى 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط إلى 17 بدلاً من 19 جنيهاً، وسعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المُعبأ إلى 6.50 جنيه بدلاً من 6,75.
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