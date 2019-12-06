شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تنفى غلق شركتى "قها وأدفينا" وزيادة أسعار الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن غلق شركتي "قها وادفينا" للصناعات الغذائية وتسريح العاملين بهما، مُؤكدةً أنه لا صحة لغلق شركتي "قها وادفينا" للصناعات الغذائية وتسريح العاملين بهما، لصالح الشركات المستوردة، مُوضحة أنه يتم وضع خطة استراتيجية لتطوير بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركتا "قها وادفينا"؛ بهدف تعزيز قيمة "المنتج الوطني" في السوق المحلي والدولي، وزيادة قدرتها التنافسية، وزيادة الفرص التصديرية، وذلك دون الاستغناء عن أي من العاملين مع الحرص على تحسين أوضاعهم ورفع كفاءتهم.

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية، مُؤكدةً على عدم وجود أي زيادة في أسعار الأرز سواء المعروض بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي المنتشرة بباقي المحافظات، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز حيث يتراوح سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية ما بين 7 إلى 8 جنيهات، كما تم تخفيض أسعار الأرز ببطاقات التموين, مُشددةً على أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز كافى وآمن.

وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، فقد تم تخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين بنسب تتراوح من 10% إلى 12% اعتبارًا من أول شهر ديسمبر الجاري، ليصل سعر كيلو السكر ببطاقات التموين إلى 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط إلى 17 بدلاً من 19 جنيهاً، وسعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المُعبأ إلى 6.50 جنيه بدلاً من 6,75.

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