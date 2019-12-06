شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: لا صحة لشائعة زيادة أسعار تذاكر القطارات بداية يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت النقل، أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هى تماماً دون إقرار أى زيادات عليها، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، مُوضحةً أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.
ويتم حالياً الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والاستمرار فى تفعيل مبادرة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الإعلانى على خطوط السكة الحديد، لتعظيم موارد هيئة السكة الحديد، واستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر، وذلك فى إطار حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة لهم.
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