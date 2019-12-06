شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل بلومبرج يتراجع عن موقفه ويعلن تأييده لعزل ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مايكل بلومبرج، الملياردير الأمريكى الذى أعلن ترشحه فى سباق الرئاسة الأمريكية 2020، عن تأييده لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وخلال مقابلة مع قناة CBS الأمريكية، تحدث بلومبرج عن عزل ترامب، وقال "أعتقد أنه أمر خطير للغاية، وكنت أعارضه من قبل، لكن بعد النظر فى كل الأدلة، أعتقد أننى اوافق، بأسى لكنى اوافق".

وقالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن بلومبرج قد غير موقفه إزاء العزل. ففى سبتمبر الماضى، قال المرشح الذى سبق أن شغل منصب عمدة نيويورك أن انتخابات 2020 هى أفضل صيغة للإطاحة بترامب.

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وقال بلومبرج "لقد شعرت دوما أن عملية العزل التى لن تجتازها فى مجلس الشيوخ، حتى لو اجتازت مجلس النواب، تتحول إلى شىء حزبى. ونحن لا نريد مزيد من السياسات الحزبية".. فلدينا انتخابات قادمة، والرأى العام لديه الحق عندئذ فى تحديد ما إذا كان الرئيس سيستمر فى المنصب أو سيغير ذلك، فتلك أفضل صيغة".

وبعدها بشهر، تراجع بلومبرج عن موقفه، وقال إنه يعتقد أن التحقيق يجب أن يستمر على الرغم من أنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن يتم الإطاحة بترامب من منصبه فى ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

وبعد إعلان رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسىى أن المجلس سيقوم بصياغة بنود العزل ضد ترامب، وهى الاتهامات السياسية الموجهة ضد الرئيس، ذهب بلومبرج إلى مدى أبعد وأعرب بشكل شخصى عن موافقته على عزل ترامب.