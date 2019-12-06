شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يشهد توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بمجال تحلية ومعالجة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع عقد اتفاق بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" و "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات" التابع لوزارة الإنتاج الحربى، وشركة " IDWT " بهدف تأسيس شركة تكون متخصصة فى تصنيع محطات التحلية ومحطات معالجة المياه ، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

يأتى توقيع هذا العقد، فى ظل تعاون وزارة الإنتاج الحربى مع القطاع الخاص، من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية لصالح مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين.

يهدف هذا التعاون إلى الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم "الشركة المصرية لإنتاج وتصنيع محطات تحلية ومعالجة المياه" تكون مسؤولة عن إنتاج وتصنيع مكونات محطات التحلية ومحطات المعالجة، ورفع نسب التصنيع للاستغناء عن استيراد المكونات التى تدخل فى هذه الصناعة من الخارج بشكل تدريجى مما يؤدى إلى زيادة مشاركة الصناعات المحلية فى المشروعات الحكومية القومية، والعمل مستقبلاً على فتح أسواق جديدة فى أفريقيا والوطن العربى خاصة فى هذا المجال " تحلية ومعالجة المياه"، والذى يعد من المجالات الواعدة لكونه الخطوة الأولى لمواجهة الفقر المائى.

كما تعمل الشركة المزمع تأسيسها فى مجالات أخرى مثل تصنيع ( مضخات المياه بجميع أنواعها والمواد الكيماوية الخاصة بهذا الشأن – معدات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ،.. وغيرها ) .

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من جانبه، أوضح الدكتور/ نبيل المراغى، استشاري تحلية وتنقية المياه ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه " IDWT " أهمية الإعتماد على محطات تحلية المياه خاصة التى تعمل بتقنية (ZLD). والتى تساعد بشكل كبير على الحد من ملوثات مياه الصرف واستخدامها فى مجالات عديدة لعل أهمها الزراعة.

وأضاف " المراغى " أنه فى ظل ما يشهده العالم في الفترة الحالية من تناقص موارد المياه لابد من الاعتماد على مصادر متعددة فى ظل الارتفاع المتزايد فى عدد السكان، مشيراً إلى أن محطات تدوير المياه أصبحت ضرورة حيوية لا يمكن إغفالها.

كما أشاد الدكتور "المراغى"، بخبرات وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلى، وفقا لنظم الجودة العالمية، معربا عن تطلع شركة "IDWT" للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع "وزارة الإنتاج الحربى" لتمتد إلي مجالات التصنيع المختلفة فى هذا المجال، لتنفيذ مشروعات التنمية وتلبية احتياجات السوق المحلى والإفريقي .