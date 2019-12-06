شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفند شائعة توجيه أصولها وأموالها لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء حول توجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الوزارة، أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو توجيهها إلا فى الأغراض المخصصة لها، مُشددةً على أنه لا يمكن التصرف في أصول الأوقاف، إلا عن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وبتطبيق شروط الواقفين، باعتبار أن الوقف ملك لأصحابه.

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وأوضحت من خلال تقرير رصد الشائعات المركز الإعلامي للحكومة، أن هيئة الأوقاف المصرية على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة، حيث تعمل الهيئة على تعظيم أصولها من خلال طرح بعض الأراضي للاستثمار بالمشاركة، وطرح بعض الأراضي بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل، نظم الشراكة المُتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال عملية حوكمة دقيقة تحفظ حق الوقف وتعظم عوائده الاستثمارية من خلال لجان متخصصة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تستفيد منها الهيئة، نظراً لضعف إيراداتها.