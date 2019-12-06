الحكومة تنفي زيادة أسعار الأرز: خفضنا 4 سلع بالتموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم وجود أي زيادة في أسعار الأرز سواء المعروض بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي المنتشرة بباقي المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى استقرار أسعار الأرز، إذ يتراوح سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية ما بين 7 إلى 8 جنيهات، كما تم تخفيض أسعار الأرز ببطاقات التموين، مُشددةً على أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز كافى وأمن.

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وقالت وزارة التموين إنه في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، تم تخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين بنسب تتراوح من 10% إلى 12% اعتبارًا من أول شهر ديسمبر الجاري، ليصل سعر كيلو السكر ببطاقات التموين إلى 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط إلى 17 بدلاً من 19 جنيهاً، وسعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المُعبأ إلى 6.50 جنيه بدلاً من 6,75.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

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