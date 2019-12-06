الحكومة ترد على أنباء زيادة أسعار القطارات يناير المقبل (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها؛ تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه يتم حالياً الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والاستمرار في تفعيل مبادرة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الإعلاني على خطوط السكة الحديد، لتعظيم موارد هيئة السكة الحديد، واستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر، وذلك في إطار حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة لهم.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصةً في هيئة السكة الحديد، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mot.gov.eg).