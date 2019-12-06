اجتماع مدبولي الأول مع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد بأبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة الضوء على أول اجتماع لمجلس المحافظين بتشكيله الجديد، مبرزة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المحافظين ونوابهم بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم في إطار من التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن مدبولى أكد - خلال اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد - ضرورة بذل الجهد والتفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء وبث الأمل في نفوس المواطنين وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم، مشددا على ضرورة الالتزام بالتكليفات الرئاسية لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء بالأسواق والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين مع السلع الاساسية والخدمات وتحسين المرافق الداخلية ووسائل الانتقال.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى تأكيده أهمية المبادرة التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة بتعيين نواب للمحافظين من الشباب، مبينا أن نجاح التجربة هو مهمة المحافظين لتأهيل أجيال جديدة من القيادات والمسئولين.

أمنيأ، ذكرت صحيفة (الأخبار) أنه بعد معركة بالرصاص بين ثلاثة من الجماعة الإرهابية وأجهزة الأمن بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، نجحت أجهزة الأمن في السيطرة على الموقف، مشيرة إلى أن المعركة أسفرت عن مصرع ثلاثة من العناصر الإرهابية وعثر بحوزتهم على بندقيتين وقنبلتين وطبنجة وكمية من الذخيرة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة والتي تسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأخبار) أن وزير الخارجية سامح شكري بحث هاتفيا مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وأن الوزيرين تناولا مجالات التعاون بين مصر وفرنسا في ضوء العلاقات القوية بين البلدين، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون فى كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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وأضافت الصحيفة أن الوزيرين استعرض - أيضا - تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار، كما تناولا تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث اتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا، اتصالا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة نظرا لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة فى اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتى التفاهم لقواعد القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن بشان حظر السلاح الى ليبيا.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستشهد تناولا شاملا لمختلف القضايا التى تمثل تحديا كبيرا لمختلف دول العالم من خلال العديد من الجلسات وورش العمل ليعبر من خلالها الشباب عن أفكارهم وطموحاتهم ويطرحوا رؤاهم للحلول المقترحة حول معالجة هذه التحديات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتدى يستعرض - هذا العام - موضوعات الأمن والسلم الدوليين والثورة الصناعية والأمن الغذائي والبيئة والمناخ وتحولات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما.

وفي الشأن الاقتصادي، ركزت صحيفة (الجمهورية) في صفحتها الأولى على إشادة وكالة (بلومبرج) الأمريكة بمبادرة الحكومة المصرية لدعم الصناعة المحلية ب 100 مليار جنيه، معتبرة إياها تجسيدا لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتدعيم نمو القطاع الخاص بوصفه أحد العناصر الرئيسية الفاعلة في المرحلة المقبلة من منظومة الإصلاح الاقتصادي التي أخذت الحكومة على عاتقها تطبيقها منذ 2016 بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة .

وأضافت الصحيفة أن بلومبرج أوضحت - في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني أمس - أنه بموجب المبادرة الجديدة فإن المصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه ستكون قادرة على تأمين قروض بفائدة منخفضة 10% بحسب ما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وفي السياق ذاته، أبرزت (الجمهورية) توقع البنك الدولى أمس بوصول تدفقات تحويلات أموال المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار بنهاية العام الحالي؛ لتحتل بذلك مصر المرتبة الخامسة كأعلى المستفيدين من التحويلات على مستوى العالم.

ونقلت الصحيفة عن البنك الدولي قوله - في تقرير نشره عبر موقعة الالكترونى - إن تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وصلت إلى 551 مليار دولار في عام 2019 بزيادة 4.7 فى المائة مقارنة بـ 529 مليار دولار المسجلة فى عام 2018 على أن تواصل الارتفاع إلى 597 مليار دولار بحلول عام 2021، مشيرا إلى أن البلدان الخمسة الأولى المستفيدة من التحويلات لعام 2019 هى الهند والصين والمكسيك والفلبين ومصر.​