الأرصاد تكشف الموعد الحقيقي لدخول الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الجمعة طقسًا مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، مع استمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وأوضح شاهين، لمصراوي، أن فرص سقوط الأمطار متاحة على السواحل الشمالية خاصة السواحل الشرقية، ومناطق من شمال الدلتا وشمال سيناء، دون تأثير على الأنشطة اليومية ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة ـ ولن تمتد إلى القاهرة.

وأشار إلى فرص تكون الشبورة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، موضحًا أن الملاحة البحرية معتدلة في البحر المتوسط ولكنها تستمر نشطة على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وأوضح أن حالة اعتدال الطقس مستمرة على البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل، وفرص سقوط الأمطار ما تزال موجودة على السواحل الشمالية ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة ـ ودرجات الحرراة تستمر حول المعدلات الطبيعية من 22 إلى 23 بالنسبة لهذا التوقيت من العام أيضًا.

وعن تأخر دخول الشتاء، أوضح شاهين: "درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، ودي محسوبة من 50 سنة فاتت، والموعد الحقيقي لفصل الشتاء يوم 23 ديسمبر الجاري، ودرجات الحرارة في الفترة دي في معدلها الطبيعي، ومن الوارد في بعض مواسم الخريف أن تكون درجات الحرارة مع اقتراب نهايته أقل من المعدلات، وهذا يعني أن التوزعات الضغطية بتاع الشتاء دخلت بدري علينا قبل معادها، لكن طالما في المعدلات يبقه مفيش تبكير لفصل الشتاء ولا تأخير في نفس الوقت."

ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، خاصة أثناء التواجد خارج المنازل في الساعات الأولي من الصباح الباكر، وخلال فترات الليل، والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، بسبب فروق درجات الحرارة الذي يزيد عن 10 درجات مئوية بين العظمى والصغرى.​