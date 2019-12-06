شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقي الأنحاء نهاراً بارد ليلًا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «14- 23»، إسكندرية «15- 23»، قنا «13- 25»، الأقصر «10- 28»، أسوان «11- 28» .
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