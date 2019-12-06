- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يؤيدون مطالب إعفاء التلاميذ غير القادرين من مصروفات الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب إعفاء التلاميذ غير القادرين من مصروفات الدراسة، أيد غالبية القراء مطالب إعفاء التلاميذ غير القادرين من مصروفات الدراسة.
وأيد 94% من القراء مطالب إعفاء التلاميذ غير القادرين من مصروفات الدراسة، بينما عارض 6% من القراء مطالب إعفاء التلاميذ غير القادرين من مصروفات الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر 94% من القراء يؤيدون مطالب إعفاء التلاميذ غير القادرين من مصروفات الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.