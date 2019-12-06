شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يؤيدون مطالب إعفاء التلاميذ غير القادرين من مصروفات الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب إعفاء التلاميذ غير القادرين من مصروفات الدراسة، أيد غالبية القراء مطالب إعفاء التلاميذ غير القادرين من مصروفات الدراسة.

وأيد 94% من القراء مطالب إعفاء التلاميذ غير القادرين من مصروفات الدراسة، بينما عارض 6% من القراء مطالب إعفاء التلاميذ غير القادرين من مصروفات الدراسة.