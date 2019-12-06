شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم أمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقى الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

شبين الكوم 14 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 15 23

بلطيم 15 22

مطروح 11 21

السلوم 09 21

سيوة 09 21

بورسعيد 17 21

دمياط 16 21

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 14 23

السويس 14 23

العريش 15 21

رفح 15 20

رأس سدر 13 23

نخل 05 19

نويبع 17 22

طابا 08 19

كاترين 03 17

الطور 14 23

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 19 25

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 23

بنى سويف 14 23

المنيا 13 22

أسيوط 11 23

سوهاج 12 24

قنا 13 25

الأقصر 10 28

أسوان 11 28

أبوسمبل 13 27

الوادى الجديد 15 26

شلاتين 15 29

أبو رماد 16 26

حلايب 17 25

رأس حدربة 16 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 32

المدينة 14 29

الرياض 14 26

المنامة 21 25

أبوظبى 19 27

الدوحة 20 25

الكويت 16 22

دمشق 03 14

بيروت 14 18

عمان 06 13

القدس 08 14

غزة 14 20

بغداد 09 18

مسقط 21 27

صنعاء 05 22

الخرطوم 20 34

طرابلس 15 21

تونس 09 20

الجزائر 03 14

الرباط 10 17

نواكشوط 16 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -09 03

إسطنبول 02 12

إسلام آباد 07 22

نيودلهى 10 23

جاكرتا 24 31

بكين -05 04

كوالالمبور 23 34

طوكيو 04 09

أثينا 07 15

روما 09 16

باريس 05 08

مدريد 03 13

برلين 04 05

لندن 07 12

مونتريال -10 -03

موسكو -01 01

نيويورك -03 06

واشنطن 01 10