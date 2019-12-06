تعرف على المقاعد المقرر الإعلان عن الترشح لها بالتجديد النصفى لـ"البيطريين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي 22 ديسمبر الجارى.
ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير المقاعد التى سيتم إجراء الانتخابات عليها:
1- النقيب العام.
2- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية ممن أمضى على قيدهم 15 سنة.
3- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 سنة.
4- مقعد لعضوية منطقة القاهرة والجيزة، ممن أمضى على قيده أقل من 15 عاما، على ألا يكون من الجيزة.
5- مقعد لعضوية منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 سنة، على ألا يكون من محافظة القليوبية.
6- مقعد لعضوية منطقة غرب الدلتا ممن مضى علي قيده أقل من 15 عاما، على ألا يكون من محافظة البحيرة.
7- مقعد لعضوية منطقة شرق الدلتا، ممن مضى على قيده أقل من 15 سنة، على ألا يكون من محافظة الشرقية.
8- مقعد لعضوية منطقة شمال الوجه القبلي، ممن مضى على قيده 15 عامًا، على ألا يكون من محافظة بنى سويف.
9- مقعد لعضوية منطقة جنوب الوجه القبلي، ممن مضى على قيده أقل من 15 عامًا، على ألا يكون من محافظة أسيوط.
10- مجالس النقابات الفرعية للأطباء البيطريين لجميع المحافظات، عدا "القاهرة، الجيزة، قنا".
11- رئيس النقابة الفرعية بكل المحافظات، على أن يكون مضى على قيده 15 عامًا.
12- عضوان لمجلس النقابة الفرعية بكل المحافظات، مضى على قيدهما 15 عاما.
13- عضوان لمجلس النقابة الفرعية بكل المحافظات، مضى على قيدهما أقل من 15 عامًا.
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