شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: وصول 61 ألفا و900 طن تقاوى بطاطس واستمرار الفحص بالموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن إجمالي عدد شحنات تقاوى البطاطس المستوردة التى وصلت الموانئ المصرية من الاتحاد الأوربي بلغت 61 ألفا و900 طن، وجارٍ الفحص.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جارٍ استقبال شحنات من تقاوى البطاطس المستوردة، متابعًا أن هناك لجانًا متخصصة من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعي بأخذ عينات وفحص الشحنة، وسط إجراءات رقابية مشددة متبعة، للتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة، استعداد لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقًا للاشتراطات والضوابط المصرية.

وتابع رئيس الحجر الزراعى أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعي وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

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يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى أواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوي كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوي مستوردة من الاتحاد الأوروبي.