شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات على المجازر للتأكد من منع ذبح العجول قبل بلوغها سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الأداة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات دورية على مجازر اللحوم الحكومية والخاصة والبالغة 480 مجزر لحوم، للتأكد من تطبيق قرار منع ذبح عجول البقر "الذكور"، والجاموس "الذكور"، وعجول وإناث "البتلو" قبل بلوغها السنتين.

وأضاف "الجعوينى"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك لجانا رقابية مكثفة أيضا على الأسواق ومحال الجزار والشوادر بتطبيق قرار حظر ذبح الإناث والعجول التى لم تبلغ السن القانونى، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف القرار، ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك لجانًا مفعلة لتطبيق القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل، خاصة أن الحيوان الذى كان يصرح له بالذبح على وزن 100 كجم وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى على الأكثر 50 كجم لحوم أصبح بموجب هذا القرار لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى تصل إلى 60%، ليعطى لحوم تصل إلى 250 كجم تقريباً أى أننا نحصل على 5 أضعاف نفس كمية اللحوم من الحيوان نفسه.