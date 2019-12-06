روسيا اليوم: مصرع 3 جنود من الحرس الوطنى الأمريكى فى تحطم مروحية عسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد الحرس الوطن الأمريكى بمقتل 3 من عسكرييه، جراء تحطم مروحية هيلكوبتر، قرب مدينة سنت-كلاود فى ولاية مينيسوتا، بحسب ما أفادت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وقال المكتب الإعلامي للحرس الوطنى فى الولاية، فى سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "قتل 3 جنود من الحرس الوطنى فى مينيسوتا اليوم جراء سقوط مروحية تابعة لهيئة أمن الطيران الحربى التابع للحرس الوطنى فى سانت-كلاود".
وأوضح أن الاتصال فقد بالمروحية فى الساعة 14:05 تقريبا بالتوقيت المحلى خلال تنفيذ طاقمها رحلة اختبارية من سانت-كلاود، بينما أكدت السلطات المحلية إجراء تحقيق في الحادث.
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