"الصحة" تعلن عن تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة "الفحص السمعى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار إجراءات المسح السمعى ضمن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمسح السمعى للأطفال حديثى الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع. وأوضحت وزارة الصحة، أن هناك ما يقرب من 1364 وحدة ومكتب صحى فى جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يوماً. وأضافت وزارة الصحة: أنه جرى تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها، ويجرى التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل.

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