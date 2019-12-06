شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % حجم الإشغالات بفنادق الغردقة.. و«كامل العدد» في الجونة وسهل حشيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فيما يستعد الموسم السياحى لأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، واصلت الفنادق والقرى السياحية بمدن البحر الأحمر السياحية استعداداتها أيضًا بتركيب الزينة ومجسمات كبيرة لبابا نويل يقود عربته التي تجرها الجمال والغزلان، ورسومات وشجرة عيد الميلاد في مداخل وواجهات الفنادق، واللافتات المضيئة وتجهيز مكان لتوزيع الهدايا على النزلاء داخل البهو بكل فندق.

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وأعلن عدد من مديرى المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر أن الحجوزات المؤكدة بالفنادق والقرى السياحية بمرسى علم والغردقة خلال أعياد الكريسماس وليلة رأس السنة الميلادية، تقترب من ٩٠%، بالإضافة إلى وجود فنادق كاملة العدد في الجونة وسهل حشيش وخليج أبوسومة، بسبب إقبال المصريين والأجانب المقيمين في مصر على الحجز هذه الفترة، مضيفًا أن هناك إشغالات متباينة بمرسى علم تتراوح من 70-90% تزامنا مع الاحتفالات.

وكثفت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لتأمين المنشآت الحيوية، وتم وضع كاميرات مراقبة بالقرى والفنادق السياحية وتأمين المطار، مع نشر أجهزة الكشف عن المفرقعات وتفتيش السيارات والأفراد بدقة قبل السماح بدخولها إلى المطار، والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة بالأكمنة الخارجية وشوارع المدينة، مع تشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر وباقى المحافظات من الزعفرانة شمالا وحتى الحدود المصرية السودانية والتفتيش على السيارات والأفراد القادمين والمغادرين.

وأكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، ارتفاع معدلات الإشغالات في أعياد الكريسماس ورأس السنة، لأكثر من 90%، لافتًا إلى اكتمال العدد في بعض الفنادق بالجونة وسهل حشيش، ومن المتوقع وصول سائحين من أكثر من 35 جنسية.