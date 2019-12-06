شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تسليم 3 عمليات لحماية محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، إنه تم تسليم 3 عمليات لحماية محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول للشركة المنفذة على أن يتم تنفيذها على عامين ماليين.



أضاف السعدى، لـ ”الخليج 365” أن المشروعات تتضمن حماية 11 وادى في مدينة طابا، و7 أودية فى مدينة الترابين، و9 مواقع في مدينة الطور.

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يشار إلى أنه تم إعداد دراسات لمدن خليج السويس "وادى وردان - وادى غرندل - وادى سدرى - منطقة شمال سهل القاع" ومدينة طابا "المرحلة الثانية" ومنطقة "الطرابين" بمدينة نويبع والمنشآت السياحية الموجودة وطريق نويبع طابا ومستشفى مدينة نويبع وخط الغاز وأبراج الكهرباء، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من أعمال حماية المحافظة من أخطار السيول والتى ستستمر لمدة 4 سنوات "2022"، بتكلفة تقديرية مليار جنيه ونصف.



يذكر أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الحماية فى جنوب سيناء منذ بداية التسعينيات في القرن الماضى وذلك بتنفيذ بعض المنشآت الصناعية للحماية فى مدن شرم الشيخ، حيث تم تنفيذ سد تخزين على وادى العاط بسعة 1.6 مليون متر و3 سدود مساعدة وذلك لحماية منطقة خليج نعمة بالمدينة، وسد وادى عواجه وسد أم مريخه بتكلفة 13 مليون جنيه.