شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طريقة الاستعلام عن أرصدة المتوفى فى البنوك والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ أهالى المتوفى فى كثير من الأحيان، للاستعلام عن أرصدة المتوفى بالبنوك، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية الطرق القانونية للاستعلام عن أرصدة المتوفى.

ويقول المحامى خالد محمد، أنه يجوز لأهل المتوفى تقديم طلب استعلام عن أرصدة المتوفى للبنك المركزى شاملاً ما يلى:

الأوراق المطلوبة التى ترفق مع طلب الاستعلام:

1 - صورة ضوئية من إعلام الوراثة مع إحضار الأصل للاطلاع.

2 - صور ضوئية من شهادة المتوفي.

3 - صورة من بطاقة الشخص المتقدم بالطلب مع إحضار الأصل للاطلاع.

4 - صورة من بطاقة المتوفي أو الرقم.

5 - سداد الرسوم المطلوبة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن البنك المركزى يقوم بإرسال نشرة لجميع البنوك العاملة فى مصر، ليتم الرد حالة وجود أى أرصدة للمتوفى بأى من منهم.