شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان تدشن حملة إعلامية لتبييض وجهها فى بريطانيا بعد العمليات الإرهابية بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حادث جسر لندن الإرهابى الذى أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عنه هو حادث كبير وسيكون له تداعيات كبيرة على جماعة الإخوان فى لندن وعواصم أوروبية كبيرة.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ"الخليج 365"، إنه من المتوقع أن تتبنى الإخوان حملة إعلامية مكثفة بملايين الدولارات بدأت ملامحها فى نفى أَى علاقة مع داعش أو القاعدة والتأكيد على سلمية جماعة الإخوان المسلمين مع العمل على تبيض وجه الحماعة من أى اتهامات قد توجه للجماعة من داخل مجلس العموم أو من الحكومة البريطانية.

وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن أجهزة الأمن البريطانية ستقوم خلال الفترة المقبلة باستدعاء بعض عناصر وقيادات الجماعة والبدء في استجواب بعضهم خشية تكرار الحادث الأخير ومدى ما يملكونه من معلومات قد تفيد فى التعرف على مسار التحقيقات الحالية، خاصة فى ظل تيقن بريطانيا بوجود علاقة بين الإخوان وداعش.