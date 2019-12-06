شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافى بقانون التأمينات الجديد وشروط الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، استحداث "معاش إضافى"، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى.

ووفقًا للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، تأتى فلسفة استحداث المعاش الإضافى، نظرًا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، ورغبةً المشرع فى تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم.

وفى هذا الصدد جاء بالقانون الآتى:

1 ـ يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

2 ـ يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه.

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3ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

4 ـ يستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون.

5 ـ يحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة.

6ـ يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون.

7 ـ يدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.