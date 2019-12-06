شكرا لقرائتكم خبر عن 35 سؤالا فى عربى أولى ثانوى و20 جزئية بالجغرافيا..اعرف ملامح امتحان يناير الورقى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المديريات التعليمية، أنه سيجرى البدء فى وضع أسئلة الامتحانات خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء المركز القومى للامتحانات من تحديد آلية صياغة الأسئلة.
وتابعت المديريات، أنه على سبيل المثال سيكون عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 35 سؤالاً و20 سؤالاً فى مادة التاريخ و20 سؤالاً فى مادة الجغرافيا، كنا سيتم تحديد باقى الأسئلة فى المواد تباعًا، مؤكدة أن الأسئلة ستكون اختيار من متعدد.
وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الفترتين الصباحية للثانى الثانوى والمسائية لطلاب الصف الأول الثانوى العام.
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