35 سؤالا فى عربى أولى ثانوى و20 جزئية بالجغرافيا..اعرف ملامح امتحان يناير الورقى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض المديريات التعليمية عن أخر استعداداتها لامتحانات الصف الأول الثانوى العام، والذى ينطلق فى يناير المقبل ورقيًا.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه سيجرى البدء فى وضع أسئلة الامتحانات خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء المركز القومى للامتحانات من تحديد آلية صياغة الأسئلة.