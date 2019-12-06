شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات بالوجه القبلى لصرف السلع التموينية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار طرح منتجات اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 20% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى بجانب أيضًا صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري.

على جانب آخر تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع للمواطنين على بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، بالأسعار الجديدة بعد تخفيض أسعار 4 سلع اعتبارًا من الشهر الجاري، حيث يتم صرف السكر بسعر بـ8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وعبوة زيت طعام خليط بـ 17 جنيهًا بدلا من 19 جنيهًا وكيلو الأرز 8 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، وكيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.50 جنيه، بدلا من 6.75 جنيه، كما يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 80 جنيهًا للكيلو بدلاً من 85 جنيهًا.