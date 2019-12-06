شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: نصف مليار جنيه إجمالى متأخرات النقابة لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن أحد التحديات الكُبرى التي تواجهها النقابة هي تدنى معاشات النقابة، والمتأخرات لصندوق المعاشات، مشيرًا إلى أن المتأخرات بلغت حوالى 500 مليون جنيه، بواقع 40 شهرًا لأصحاب المعاشات.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن المجلس يدير أصول النقابة إدارة استثمارية بدلاً من الإدارة الذاتية غير الرشيدة للموارد، ما أتاح موارد مالية ساعدت المجلس الحالي على الانتظام في صرف المعاشات دون تقليل الفجوة، مطالبًا الحكومة بتعديل قانون النقابة حيث إن القانون الحالي رقم 31 لسنة 1966 لا يناسب المرحلة الحالية من تطور زراعي واحتياجات أعضاء النقابة.

ولفت إلى أن مجلس النقابة خلال الثلاثة أعوام السابقة اهتم بتحسين الخدمات الصحية للأعضاء من خلال مشروع الرعاية الصحية، حتى وصلت الميزة التأمينية للأعضاء المشتركين إلى 17 ألف جنيه في السنة.

Advertisements