"رشا " تطلب فسخ عقد زواجها بعد عام: "بيقرأ الطالع وبيأكل زجاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "رشا م." دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بامبابة، تطلب فيها فسخ عقد زواجها من زوجها مبررة طلبها "بيأكل الزجاج".

تقول "رشا"، (30 سنة، معلمة)، في دعواها التي حملت رقم 446 لسنة 2019، إنها تزوجت منذ عام ونصف من "كريم. م"(36 سنة، صاحب محل لبيع الحلويات)، وخلال هذه الفترة لاحظت على زوجها تصرفات دفعتها لطلب فسخ عقد الزواج.

تضيف صاحبة الدعوى أن فترة الخطبة مرت سريعًا، وكان في ذلك الوقت يتظاهر أمامها بتدينه والتزامه، الأمر الذي زاد من حبها له، وجعلها تتمسك بالزواج منه.

وتابعت: "بعد زواجنا بعدة أشهر شعرت بنقص شديد في مستلزماتي الموجودة بالنيش، تحدثت مع زوجي وبرر ذلك بكسر بعضهم منه، لكنى فوجئت بصديق زوجي يقوم بتصويره وهو يقوم بأكل الازاز".

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"تغيرت أحوال زوجي، واشتهر، وكل ما يتحدث معه أو يجالسه يطلب منه تناول الزجاج، لكني شعرت بالخوف الشديد من تلك الممارسة الغريبة وغير ذلك يقوم بقراءة أفكاري أثناء جلوسنا سويًا، حتى كرهت التواجد جواره".

تستكمل "رشا" حديثها: "استمر الوضع كثيرة حتى رأيت زوجي يقوم بقراءة أفكار الناس ومنهم من يقوم بزيارتنا في البيت لحل مشكلة أمامه أو الكشف عن المستقبل، مشيرةً إلى أنه أخبرها بعدم إنجابها، ولهذا تركت عش الزوجية وذهبت لمنزل أسرتها".

تختتم الزوجة حديثها قائلة: "عرضت الموضوع على والدي ولم يعجبه حال زوجي، فقام بمحادثته، ليرد عليه: "بلاش أنت تتكلم معايا بالطريقة دي، وأنت فيك أخطاء كتير هقولها قدام عيالك، فطلب والدي منه فورًا الطلاق فرفض".

فلم يكن أمامي إلا الذهاب لمحكمة الأسرة للتخلص منه لخوفي الشديد من المعيشة معه؛ لذلك لجأت إلى رفع دعوى فسخ عقد زواجي منه، ومازالت الدعوى منظورة امام المحكمة لم يتم الفصل فيها.​