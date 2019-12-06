مصر | تعرف على حقيقة انتحار ضابط شرطة داخل قسم بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة انتحار ضابط شرطة داخل قسم بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت صفحات وحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، شائعات عن انتحار ضابط شرطة داخل قسم "بلبيس"، في محافظة الشرقية.

ونفى مصدر أمني، ما تم تداوله بشأن انتحار الضابط المذكور بطلق نار، مشددًا على أن هذا الخبر غير صحيح تماما، مناشدا وسائل الإعلام عدم تداول أنباء كاذبة، والعودة للمصادر الرسمية.

الجدير بالذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن انتحار ضابط شرطة لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم نشر صورة أحد الضباط، إلا أن هذه الواقعة ليست صحيحة بالمرة.