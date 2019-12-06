شكرا لقرائتكم خبر عن «الفنية العسكرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الدولية للمواد المركبة بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طلبة الكلية الفنية العسكرية في الحصول على المركز الأول في مسابقة المنتدى الدولى لعلوم وتكنولوجيا المواد المركبة، والذى عقد بجامعة باومان الروسية خلال المدة من 17 إلى 23 نوفمبر الماضى.

وشارك الفريق ضمن 24 فريقاً يمثلون 13 جامعة و8 مؤسسات صناعية حول العالم، كما حصل الفريق على كأس التميز والمركز الأول في جميع المراحل النظرية والعملية للمسابقة، متفوقاً على جميع المنافسين من الجامعات الأخرى، وسط إشادة واسعة من القائمين على المسابقة من الجانب الروسى.

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وحرصت الكلية الفنية العسكرية على الإعداد والتأهيل الجيد للمشاركين، حيث خضعوا لدورة تدريبية لرفع مهاراتهم في مجال استخدام تقنية الواقع الافتراضى «virtual Reality» المستخدمة هذا العام في المسابقة.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بقدرات الفريق المشارك في المسابقة، والذى حصل على المركز الأول وساهم في رفع علم مصر عالياً وسط مشاركة عدة فرق من مختلف دول العالم.

يذكر أن الكلية الفنية العسكرية تعقد مسابقة محلية في مجال المواد المركبة سنوياً تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة، ضمن بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بما يحقق أقصى استفادة في مجال تصنيع المواد المركبة وبناء بيئة علمية بين الطلاب للعمل بشكل جماعى ونقل وتبادل الخبرات بين طلبة الكلية الفنية العسكرية وباقى الجامعات العالمية وتعزيز مهارات القيادة وبناء فريق عمل متجانس قادر على استيعاب واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية.